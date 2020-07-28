Якщо не впровадити масове тестування на COVID-19, Україну будуть вносити до всіх можливих "червоних списків"
 
Як передає Politeka, такі прогнози висловив колишній глава Міністерства закордонних справ Павло Клімкін на своїй сторінці в соцмережі.
 
"Очевидно, що коронавірус не зникне завтра чи післязавтра. Подивіться на наші цифри, подивіться на США та Бразилію - кількість заражених почала зростати знову у Німеччині, Бельгії та Франції", - наголосив політик.
 
Він також зазначив, що Всесвітня організація охорони здоров’я вперше сказала, що епідемія є "найбільшим викликом у сфері охорони здоров’я" за всю історію її існування, а у деяких країнах вже почали готуватись до другої хвилі COVID-19.
 
"Вчора один з німецьких експертів запитав, чому в Україні не запроваджується масове тестування. Для мене це загадково, у Франції минулого тижня зроблено півмільйони тестів, порівняйте з нашими цифрами, вже не кажу про якість тестів, що у фейсбуці не обговорюють тільки зовсім ледачі", - обурився колишній міністр.

Він висловив впевненість у тому, що без впровадження масового тестування українців перестануть пускати в більшість країн.
 
"Без масового тестування нас будуть вносити у всі можливі червоні списки і далі. Якщо хтось сподівався, що вірус швидко зникне, то останні дані це явно заперечують", - додав Клімкін.

 
 
 

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