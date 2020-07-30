Глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов після довгих роздумів встановив остаточну дату відновлення робіт дитячих таборів
На початку серпня свою роботу повинні почати дитячі табори, які прилягають до території в межах допустимої зони, пише Politeka.net.
Позначимо, що дитячі оздоровчі процедури допустимі тільки після ретельної перевірки спеціальної комісії, яка буде відповідати за окремо взятий табір.
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Крім цього, правила роботи дитячих таборі будуть опубліковані і доведені до автоматизму в самий найближчий час. Новий регламент повинен істотно полегшити роботу співробітникам оздоровчих установ.
За заявою Степанова, відкриття дитячих оздоровчих центрів, починаючи з 1 серпня, буде осуществляеться виключно в "жовтій" і "зеленої" зонах за результатами перевірок спеціалізованих комісій.
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