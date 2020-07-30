Глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов після довгих роздумів встановив остаточну дату відновлення робіт дитячих таборів

На початку серпня свою роботу повинні почати дитячі табори, які прилягають до території в межах допустимої зони, пише Politeka.net.



Позначимо, що дитячі оздоровчі процедури допустимі тільки після ретельної перевірки спеціальної комісії, яка буде відповідати за окремо взятий табір.

Крім цього, правила роботи дитячих таборі будуть опубліковані і доведені до автоматизму в самий найближчий час. Новий регламент повинен істотно полегшити роботу співробітникам оздоровчих установ.

За заявою Степанова, відкриття дитячих оздоровчих центрів, починаючи з 1 серпня, буде осуществляеться виключно в "жовтій" і "зеленої" зонах за результатами перевірок спеціалізованих комісій.







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