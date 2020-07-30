31 липня МОЗ вперше розділить Україну на чотири карантинні зони за рівнем небезпеки

Про це під час брифінгу 30 липня заявив глава відомства Максим Степанов, передає Politeka.net.

У п'ятницю відбудеться засідання центральної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, члени якої збираються розподілити всі регіони країни по зонах залежно від санітарно-епідемічних показників. А вже 1 серпня в Україні почнуть діяти нові правила та обмеження в рамках адаптивного карантину.

«Завтра ми ініціюємо проведення засідання центральної комісії для того, щоб ми затвердили всі ці зони по всій країні, які ми визначили за показниками та які в постанові уряду», - зазначив Максим Степанов.

Раніше вже повідомлялося, що в Україні з'являться чотири зони: "зелена", "жовта", "помаранчева" і "червона". В "зеленій" зоні будуть діяти самий м'який карантинний режим, однак людям доведеться носити маски, дотримуватися обмеження під час масових заходів та у транспорті. А от найважче доведеться жителям областей, які потраплять в "червону" - тут заборонять роботу громадського транспорту, ТРЦ, кафе, ресторанів і навчальних закладів.

При розподілі чиновники будуть враховувати спеціальні критерії: завантаженість ліжок не більше 50%, середня кількість тестувань не менше 24 на 100 тисяч населення, коефіцієнт виявлення випадків зараження не більше 11% і показник динаміки зростання випадків інфікування не більше 10%.

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