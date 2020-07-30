Військові РФ стежили за пересуванням кораблів учасників навчань Sea Breeze-2020 в Чорному морі
Кораблі РФ булипоруч з учасниками навчань Sea Breeze-2020, розповіли в Генштабі ЗСУ в ефірі телеканалу "Дом".
Під час тактичного маневрування кораблів, що брали участь в Sea Breeze-2020, російські війська повідомляли, що кораблі зайшли в територіальні води РФ.
Хоча навчання проходило в південно-західному районі Чорного моря – це виключно територіальні води України.
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"Вони все одно робили маленькі такі, я б не сказав, що це були загрози або небезпеки для нашої національної безпеки, але провокації були", – розповів Андрій Ординович, заступник начальника управління у Генштабі ЗСУ.
Раніше ми писали, що група військових кораблів НАТО увійшла в Чорне море з подальшим відвідуванням Одеси
Як повідомив керівник Інституту стратегічних чорноморських досліджень Андрій Клименко, кораблі Північноатлантичного альянсу взяли участь в навчаннях, зокрема в українсько-американських навчаннях «Сі Бриз».
За його інформацією, вони будуть відпрацьовувати нові доктрини і бойові тактики, а також взаємодія з українськими кораблями. Так, 7 липня в Чорне море зайшла частина SNMG-2: корабель постачання ВМС Греції HS Aliakmon (A-470), тральщики TCG Amasra (М 266) ВМС Туреччини, ESPS Tambre (М 33) ВМС Іспанії і ITS Gaeta (5554) з Італії. Тральщики відпрацюють пошук і знищення морських мін, а також супровід кораблів через мінні загородження.
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