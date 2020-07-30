Російський поет Дмитро Биков висловив думку, що РФ і Україна в майбутньому будуть близькими країнами

Відповідну заяву було зроблено 2018 року в інтерв'ю журналісту Євгену Кисельову в його авторській програмі на телеканалі "Прямий", передає видання Обозреватель.

За словами Бикова, він не може пояснити, чому так впевнений в об'єднанні України і Росії, але письменник в цьому не сумнівається. Він зазначив, що Україна - це інша країна, але це не чужий світ для росіян, адже це не Америка, тому РФ і Україна будуть разом.

"Якесь абсолютно ірраціональне почуття, з яким зараз ніхто не погодиться, мені підказує, що Україна і Росія разом. А як це, я не знаю, чому це так, я не знаю. Здавалося б, неможливо перейти через те, що зараз відбувається. Але оскільки все колишнє буде скасовано, я абсолютно впевнений, що ми будемо разом", - сказав він.

Биков зізнався, що в Україні не відчуває себе як за кордоном.

"Україна - це інша країна, але це не чужий світ для росіян, це не Америка... Тут я на Батьківщині, я в Київ їздив постійно. Нічого не можу з собою вдіяти, я розумію, що кажу дуже неправильні речі, вибачте мене всі, але що ж робити, мені чомусь здається, що ми будемо разом. Як, чому, не знаю", - додав поет.

Також раніше повідомлялося, що Дмитро Биков дав прогноз щодо долі анексованого Криму.

Зокрема, він вважає, що аннексований РФ півострів Крим більше не повернеться Україні. На його думку, навіть якщо Крим повернеться в Україну - його колишнього не буде, адже він себе погано почуває і фактично занапащений.

Нагадаємо, Биков розкрив справжнє ставлення росіян до війни з Україною.

Як повідомляла Politeka, Биков повернувся з того світу і вперше розповів, що бачив.

Також Politeka розповідала, що Биков заявив, що Путін буде правити вічно.