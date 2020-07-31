Лікар розповіла про важкі умови роботи з хворими "китайським" вірусом
Як передає Politeka.net, історією поділилася ендокринолог із Закарпаття Яна Свердлюк на своїй сторінці в Facebook.
За її словами, світ воістину розділився на дві половинки - одні вважає, що "китайський" вірус існує і він небезпечний, інші думають, що це всесвітня змова.
"Ми і раді б, щоб цей так званий змова закінчилась, але кількість і тяжкість пацієнтів не зменшується", – наголосила лікар.
Крім того, вона розповіді про випадок, який стався з хворим.
"Молодий чоловік, на кисневій масці, задихаючись, запитує: я буду жити? Сльози заливають маску і дихання не вистачає лікарів... Він теж не вірив... Третя зміна пройшла, нічого не змінюється...Сили реально закінчуються ... Колеги, дякую за команду!", - зазначила медик.
Нагадаємо, що з початку епідемії в Україні захворіли майже 70 тис. осіб. Померли 1693 пацієнти, одужали – 38 752.
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