В Одеській області поліцейським інкримінують побиття учасника АТО - над чоловіком знущалися у райвідділі
Близько сотні людей пікетували Одеське обласне управління Нацполиции, передає 24tv.ua.
Мітингувальники стверджували, що в Болградському райвідділі жорстоко побили 29-річного учасника АТО Тараса Чернявського.
Чоловік потрапив у лікарню з численними травмами. На думку потерпілого, причиною нападу стало те, що він воював на Сході.
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"Сказали, мовляв, навчимо тебе поважати бессарабську землю. Бички намагалися мені в рот засипати землю. Мене закували в наручники і вели в ділянку: били тілом об ґрати, коли вели, почали там бити по голові", – розповів Тарас Чернявський.
Нагадаємо, у місті Болград на Одещині поліцейські побили учасника АТО
Про це повідомила Олена Ротарі на своїй сторінці в Facebook.
За її словами, інцидент стався кілька днів тому.
У нього в родині побутова історія — у травні від Тараса пішла дружина з дітьми. Він подав заяву в поліцію про їх зникнення. Прийшов у відділ дізнатися про хід справи. А коли вже виходив, один із співробітників кинув Тарасові в лице недопалок.
"Після зауваження його почали бити троє: збили з ніг і вдарили в голову. Один з них відкривав йому рот, а інший засипав туди землю і бички.
Потім його забризкали балончиком і закували в наручники.
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