Нагадаємо, у місті Болград на Одещині поліцейські побили учасника АТО

Про це повідомила Олена Ротарі на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, інцидент стався кілька днів тому.

У нього в родині побутова історія — у травні від Тараса пішла дружина з дітьми. Він подав заяву в поліцію про їх зникнення. Прийшов у відділ дізнатися про хід справи. А коли вже виходив, один із співробітників кинув Тарасові в лице недопалок.

"Після зауваження його почали бити троє: збили з ніг і вдарили в голову. Один з них відкривав йому рот, а інший засипав туди землю і бички.

Потім його забризкали балончиком і закували в наручники.