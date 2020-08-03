Відомий український артист Андрій Данилко висловився про анексію Кримського півострова

Зокрема, він заявив, що, на його думку, Крим в 2014 році просто віддали Росії, прикриваючись всілякими гаслами.

Таку думку він озвучив 2018 року в ефірі на "112 Україна".

"Думаю, що Крим віддали РФ. Я не можу зрозуміти, як можна було взяти і віддати. Артистам коментувати подібні речі, напевно, не варто. Треба в цьому розбиратися. Але я нікому не вірю - ні цей бік, ні той. Весь час прикривання якимись гаслами: "Ми всі так любимо Україну". А при цьому ти розумієш, що вона розвалюється ", - зауважив він.

За словами Андрія Данилка, саме тому у нього ніколи не було довіри до Майдану. Він не вірить, що через майдани можуть відбутися якісь зміни або поліпшення в країні. Для Андрія Данилко - це все театр з режисером і сценарієм.

"Мені і перший не подобався, чесно скажу. Я ж живу там поруч. Я не вірю в те, що майдани можуть принести поліпшення. Це завжди для мене театр. Я бачу, що є режисер, є сценарій, є артисти, є масовка. і є люди, які абсолютно щиро брали участь в Майдані - і в першому, і в другому. Але у мене не було довіри ні до першого, ні до другого ", - сказав артист.

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