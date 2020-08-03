Президент України Володимир Зеленський в рамках селекторної наради залишився незадоволений першими діями нового адаптивного карантину

Про це йдеться в повідомленні Офісу президента, пише Politeka.net.

Гарант Конституції вимагає від уряду конкретики з приводу епідеміологічної ситуації в Україні.

"Це красиво звучить. Але багато хто постраждав, втратили роботу, пішли у вимушену відпустку. В цілому люди сьогодні отримують набагато менше. Держава повинна давати або можливості робити щось самому, або забезпечувати місцем роботи", - сказав Зеленський.

Первое лицо страны считает, что нужно создавать большое количество рабочих мест, а также перезапускать промышленность.



Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в рамках засідання зазначив, що показник зростання захворюваності стрімко йде вгору. На 100 тисяч населення припадає 82,8 відсотка.

Зауважимо, що заповнення ліжок закарпатських лікарень становить приблизно 69 відсотків, що є найгіршим прикладом для країни.

В цей же час в Києві показник захворюваності держиться на позначці в 40%. Саме такий же показник встановлений в в Івано-Франківській, Львівській, а також Рівненській областях та на території Буковини.

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