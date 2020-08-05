У вагоні були діти та хворі на ДЦП

В Тернополі пасажири поїзда повстали, вимагаючи зробити зупинку

Про це пише Politeka з ссылйкой на місцевий інформаційний сайт Т1 Новини.

Повідомляється, що у вагонах цього складу знаходилися 85 осіб, що поверталися з Херсонщини, причому, серед пассажирова були болььные ДЦП і маленькі діти.

Нагадаємо, згідно з новими правилами адаптиваного карантину, Тернопіль віднесений до "червоній" зоні, у зв'язку з чим у місті заборонили зупинятися поїздів, а також висаджувати пасажирів з поїздів далекого прямування.

Проте, незважаючи на це, Укрзалізниця не попередила пасажирів про такі обмеження, що і призвело до громадянської непокори.

"Коли машиніст відмовився зробити в місті червоної зони зупинку, піднявся бунт. У Тернопіль з Херсонської області поверталися 85 осіб. Були там і діти, хворі на ДЦП. Про те, що поїзд не буде зупинятися в Тернополі, ми дізналися від провідниці при посадці у вагон. Начальник поїзда вибачився і запропонував виходити в годину ночі у Хмельницькому або в 4 ранку у Львові. Чому нас як злочинців етапують заблокованими в поїзді", – зачитав мер Тернополя Сергій Надал звернення пасажирів поїзда на засіданні позачергової сесії Тернопільської міськради.

Politeka повідомляла, що "Укрзалізниця" скасувала зупинку 11 поїздів далекого прямування по Луцьку та Тернопілю у зв'язку з посиленням карантиных заходів. Як повідомили в міністерстві інфраструктури, потяги на територіях, де відзначена "червона" зона небезпеки, будуть зупинятися лише у разі висадки пасажирів.

"Ми звернулися до уряду, щоб можна було забезпечити висадку, тому що тут питання в тому, щоб мобільність коронавіруса не поширювалася. Людина може вийти з поїзда, але назад вже не зайде і зрозуміло, що підсаджуватися на зупинці в Тернополі вже не буде", - заявили в міністерстві.

Відомо, що "Укрзалізниця", починаючи з 3 серпня, тимчасово припинила оставновку 11 поїздів у вищезазначених територіях.

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