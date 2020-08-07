Українські рятувальники повідомили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Про це повідомляє прес-служба ДСНС, пише Politeka.net.

Фахівці відзначають, що рівень пожежної небезпеки через спекотну погоду в найближчі дні торкнеться жителів центральних, західних, а також Одеської і Миколаївської області.

При цьому, загальний рівень пожежної небезпеки переважатиме з 8 по 10 серпня.

Відзначимо, що з початку цього року в результаті пожеж в Україні загинуло 928 осіб.

Нагадаємо, що в липні в одному з районів Луганської області спалахнула масштабна пожежа. Тоді площа ураження склала 85 га. Через сильні пориви вітру язики полум'я охопили найближчі лісові масиви, в тому числі і населені пункти, де проживають люди. На щастя, рятувальники впоралися зі стихією

Раніше ми повідомляли про те, що в районі курортного селища Затока горіла база відпочинку "Блакитний вогник". За словами свідків побаченого, на одному з будинків бази відпочинку тріснула дах, а після спалахнуло полум'я.

Місцеві жителі кинулися своїми силами гасити пожежу. Випадкові очевидці повідомили, що в епіцентрі лиха перебували газові балони, які могли стати однією з причин загоряння. Пожежа незабаром вдалося ліквідувати, постарадало 34 осіб, жертв вдалося уникнути.

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