Волонтер Наталія Юсупова розкритикувала українців за висловлювання про Білорусь

Як передає Politeka.net, відповідний пост вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

"Розчулюють більшість співгромадян, які кричать про свободу і права в Білорусі, при цьому живуть в країні, де правлять олігархи, немає правосуддя і процвітає корупція. Ви так завзято підтримуєте революцію в сусідній країні, а самі нічого не робите у власній", - зазначила волонтер.

Юсупова впевнена, що деякі українці вже забули, що в Україні йде війна.

"Про війну більшість забули, армії не хочуть допомагати, та й активістів, які борються зі злочинною системою мало хто підтримує. Єдине поле "бою", поговорити в Інтернеті. Гріш ціна вашим гучним висловлюванням", - уклала волонтер.

Відзначимо, що 10 серпня, під стінами посольства Білорусі в Україні кілька десятків людей вийшли на знак протесту проти результатів виборів у Білорусі та затримання активістів у цій країні.

Нагадаємо, масові протести в Білорусі спалахнули в неділю, 9 серпня. Після закриття виборчих дільниць оприлюднили дані офіційного екзитполу.

Згідно з ними, на президентських виборах Олександр Лукашенко набрав 79,7%. Однак за даними незалежного опитування, Тихановська набрала 72,1%, Лукашенко - 13,7%.

Десяток харків'ян підтримали білорусів у "вигнанні" Лукашенка, чути гімн України: Відео.

Снайпери на дахах, стрілянина і вибухи: Майдан захлеснув Білорусь з новою силою, кадри з місця.

Лукашенко образив українців через "причетність" до протестів у Білорусі: "вистачає майданутих".