Колишній український футболіст Артем Федецький зробив несподівану заяву про президента України Володимира Зеленського

Зокрема, він заявив, що президенту України Володимиру Зеленському не вистачає кадрів, для змін в країні. Знаменитий екс-гравець "синьо-жовтої" збірної порадив нашим громадянам трохи потерпіти.

Про це він повідомив в інтерв'ю для sport.ua.

"Важко йому зараз. Я знаю, що особисто він реально хоче зробити щось для країни. Але йому не вистачає професійних кадрів, щоб вони йому допомогли в цьому напрямку. Думаю, нашим людям (українцям прим.ред) потрібно потерпіти. Я вірю, що в Україні рано чи пізно все буде добре. Хочеться, щоб це "добре" настало швидше", - заявив Федецький.

Варто відзначити, що Федецький був кандидатом-мажоритарником від партії "Слуга народу" до Верховної Ради по 118-му округу Львівської області, але набрав 12,66% голосів і програв на виборах Галині Васильченко. Представниця "голосу" отримала 31,61%.

Також раніше повідомлялося, що Кондратюк зазанчив, що Зеленський "це людина, яка, до сих пір незбагненно чому, стала президентом".

"Це небідна людина, яка раптом вирішила вчитися політики за мої гроші платника податків. До речі, може вже забив, а може, продовжує вчитися. Я сподіваюся, що продовжує вчитися. Але в мене велике питання – чому вчитися треба після, а не до? Вчитися треба до того, як щось ти робиш", - наголосив він.

Нагадаємо, до Харкова їде Зеленський, екстрена заява.

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