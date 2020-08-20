А як ви оціните такий вчинок чоловіка?

Українець замінив радянську зірку на український герб при вході в парк "Перемоги" в Києві





"Днями, гуляючи зі своїм другом по парку, він вказав мені на стелу, яка стоїть при вході в парк «Перемога». Там висіла Велика "радянська зірка «із зображеним на ній Кремлем і написом»СРСР". Друг вказавши мені на це, прокоментував: «у нас, у Львові, вже б давно зняли той сором». Коли я побачив - я був шокований. Мені було соромно. Я живу тут все своє життя і якось звик не звертати увагу, але коли мені помітили - я стояв у ступорі", - зазначив він. Як передає Politeka.net , повний процес роботи Олексій Гончарук описав на своїй сторінці в Facebook."Днями, гуляючи зі своїм другом по парку, він вказав мені на стелу, яка стоїть при вході в парк «Перемога». Там висіла Велика "радянська зірка «із зображеним на ній Кремлем і написом»СРСР". Друг вказавши мені на це, прокоментував: «у нас, у Львові, вже б давно зняли той сором». Коли я побачив - я був шокований. Мені було соромно. Я живу тут все своє життя і якось звик не звертати увагу, але коли мені помітили - я стояв у ступорі", - зазначив він.

За його словами, це і підштовхнуло його до даного вчинку.

"У 2020 році, в столиці України, у великому (людному) парку - висить малюнок центрального міста країни, яка воює з нами 7-ий рік. Я звик бачити громадян цієї країни в приціл і без всякої думки - стріляти!!! Мені не все одно, як називаються вулиці, малюнки, які у нас символи, мова.",- зазначив Олексій.

Прийшовши в парк вночі, він демонтував" зірку", а вже наступного дня зайнявся створенням Герба.

"Дві ночі, два дні, кілька помічників (спасибі їм величезне!!!) 1000грн сімейного бюджету і все вийшло", - зазначив чоловік.

Зупинятися на досягнутому він не збирається.

"Паралельно з ремонтами, які я проводив власноруч вночі, вдень я боровся з цим у кабінетах влади. Зараз прошу міську владу замінити ще 2 зірки. Тому що мені це буде дорого і важко. Тому що демонтувати ту велику зірку без проблем з поліцією - не вдасться", - упевнений чоловік.