Відома телеведуча Сніжана Єгорова записала відеозвернення до президентів України, в тому числі й до Володимира Зеленського
Відповідний ролик вона опублікувала у своєму особистому Facebook, передає Politeka.net.
Телеведуча зізналася, що їй і її дітям почали надходити погрози після останнього інтерв'ю.
"Я не кажу про ті образи, які звучать на мою адресу. Я все-таки доросла людина і звикла, як публічна особистість, чути на свою адресу різноманітні речі. Я вас не боюся. Я відповідаю за кожне своє слово, я не буду виправдовуватися, але я і не буду мовчати. Я буду діяти виключно в рамках закону, коли як мати захищала права моїх дітей в юридичному полі, а також змінила законодавство у сфері сімейного права", - заявила Єгорова у відеозверненні.
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Вона також заявила, що Володимир Зеленський здійснив "унікальну дію", яку адекватні люди оцінюють як треба.
"Вам довірили свої життя і надії 73% громадян нашої країни, а ви плюнули людям в душу і стали таким же, як і всі... Люди хотіли припинити війну, бандитизм, тероризм, коли з країни виїхала величезна кількість людей... Коли люди не можуть отримати доступ до освіти, останній оплот нашої науки Борис Патон помер кілька днів тому. Я думаю, що останні дні життя його оберігали від тієї інформації, яка витає в повітрі...",- продовжила скандальна телеведуча.
Раніше відома телеведуча Сніжана Єгорова розповіла, як втратила дитину на великому терміні вагітності.
Телеведуча-багатодітна мати, проте мало хто знає, що Сніжана Єгорова могла б виховувати шістьох дітей, якби не фатальний випадок.
"Це був жах мого життя. Напевно, найстрашніший", - зізнається телеведуча.
Справитися з горем Сніжані допоміг час, а також народження дітей. Після цього трагічного випадку Єгорова народила ще двох синів і дочку.
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