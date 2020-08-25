В анексованому Криму і на Донбасі вранці, 24 серпня були підняті державні прапори України

Про це інформує Politeka посилаючись на інформацію видання Радіо Свобода.

Так, повідомляється, що в Керчі одна з місцевих мешканок розгорнула український прапор і зробила фото, попередньо закривши своє обличчя. Жінка побоюється помсти з боку російської окупаційної влади.

Також символіка України з'явилася на в'їзді в Луганськ і Сорокіне (до 2016 року – Краснодон).

У виданні пишуть, що поширення української символіки на непідконтрольній Києву території загрожує великими ризиками у зв'язку з тим, що окупаційна влада жорстко розправляється з будь-якими проявами українського патріотизму. Наприклад, за вивішування українського прапора бойовики "ЛДНР" можуть помістити людину в СІЗО.

Politeka повідомляла, що в Києві, напередодні Дня Державного Прапора України мер Кличко підняв головний прапор країни. Почесними гостями церемонії стали ветерани АТО, громадські діячі, представники дипломатичного корпусу, відомі українські спортсмени та культурні діячі, політики та представники бізнесу.

"Для мене сьогодні - дійсно хвилююча подія. Багато часу і багато зусиль знадобилося, щоб втілити цей проект. Щоб над столицею України майорів наш державний прапор. Так, не все було просто. Але цей день настав! Ми піднімаємо найвищий і найбільший прапор України-один з головних символів держави", - сказав Кличко.

Поки в Києві обговорюють концепцію перехідного правосуддя і повернення ОРДЛО під свій контроль, в Донецьку продовжують позбавлятися від усього українського. Більш ніж красномовні фото з цього приводу опублікував користувач Highlander Freeman на своїй стрниці в Twitter. На кадрах – чоловік у спецодязі та касці на вишці збиває українські тризуби на барельєфах на одній з будівель у місті.

"Центр Донецька, демонтують символи України з будівель, а Україна їм особливий статус - із занесенням до Конституції ... І амністію", - підписав публікацію топікстартер.

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