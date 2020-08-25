У Чернівцях у вівторок, 25 серпня люди мітингують проти "червоних" карантинних обмежень

Про це інформує Politeka з посиланням на інформацію, розміщену на Telegram-каналі Павловський.

За даними ресурсу, біля місцевої міськради зібралися на протест підприємці, а також співробітники торгово-розважальних центрів і салонів краси.

Мітингувальники вимагають скасувати карантинні обмеження, через які їх робота зупинилася.

Присутні несуть в руках плакати: "ми не раби!", "Хто буде оплачувати наші рахунки?", "Ні червоній зоні", "нагодуйте моїх дітей, і я залишуся вдома" та інші.

Politeka писала про те, що розкрито нові правила для простих українців в умовах адаптивного карантину. Відповідну інформацію під час сьогоднішнього брифінгу озвучив голова МОЗ Максим Степанов.

Він нагадав, що вже через тиждень стартує новий навчальний рік, і відомство підготувало нові протиепідемічні правила для таких закладів.

"Була оновлена рекомендація..., наприклад, для учнів 1-4 класів пересування по навчальних закладах буде дозволятися без використання маски/респіраторів. У регіонах, які внесені в помаранчеву зону, вчителям рекомендуватимуть використовувати захисні щитки і дотримуватися дистанції. Допуск вчителів до роботи буде можливий після проведення термометрії", - підкреслив Максим Степанов.

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