У мережі показали передбачувану вартість меню в школах Дніпра

Як передає Politeka.net, документ опублікувала Марина Абрамова на своїй сторінці в Facebook.

"Як вам такі ціни? Всі готові платити? Наприклад, огірки по 120 грн кг?????помідор 200 грн???",- повідомила жінка у підписі у фото.

Згідно з опублікованим документом, сніданок для батьків школярів Дніпра обійдеться в 30 гривень щодня.

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Користувачі Мережі розділилися в думках, коментуючи дану інформацію. Деякі не побачили в цьому нічого поганого, але були і ті, хто розкритикував ціни і деякі позиції в меню дітей.

"Батьки, справа не в тому скільки ви будете платити. Зверніть увагу на меню. Кожен день кетчуп, кожен день смажене м'ясне, корейська морква. Бийте тривогу, якщо дорожите здоров'ям дитини", "це вже з націнкою", Все не так і так не сяк. Ось є така категорія людей, яка зможе причепитися до чого завгодно. Не подобається - стаєте біля плити і готуйте самі! А ще - не подобається меню за 30 грн, візьміть за 40 або 45. Скільки ви витрачаєте на обід на роботі??? Точно понад 30 грн. А для дитини цієї суми шкода?",- писали в мережі.