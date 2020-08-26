У мережі показали передбачувану вартість меню в школах Дніпра

Як передає Politeka.net, документ опублікувала Марина Абрамова на своїй сторінці в Facebook.

"Як вам такі ціни? Всі готові платити? Наприклад, огірки по 120 грн кг?????помідор 200 грн???",- повідомила жінка у підписі у фото.

Згідно з опублікованим документом, сніданок для батьків школярів Дніпра обійдеться в 30 гривень щодня.

Користувачі Мережі розділилися в думках, коментуючи дану інформацію. Деякі не побачили в цьому нічого поганого, але були і ті, хто розкритикував ціни і деякі позиції в меню дітей.