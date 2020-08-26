30-річний житель Перемишлян на Львівщині захворів китайським вірусом, і на його лікування потрібні величезні кошти

Про ситуацію, яка склалася в родині Андрія Заплатинського, розповіло видання "Львівська мануфактура новин".

Небезпечне захворювання у молодого чоловіка виявили три тижні тому. Недуга прогресувала, Андрія вже підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Зараз на його порятунок йде до 30 тисяч гривень щодня, і родичі вже не знають, де брати гроші.

Як повідомила журналістам дружина Заплатинського Марія, її чоловік працював у Львові в ресторані швидкого харчування.

У п'ятницю, 31 липня, він приїхав з роботи і поскаржився на втому. Андрій виміряв температуру, градусник показав 37,4, проте лихоманка посилювалася з кожною годиною, а знизити температуру не виходило. Ситуація ускладнювалася тим, що сімейний лікар була у відпустці, тому консультував інший медик по телефону.

Краще йому не ставало, а до неділі чоловікові було вже дуже погано.

"Поїхали на "швидку", лікар приписала антибіотики ій уколи. Сказала, що без ПРЛ-тесту прийняти в лікарню не зможуть. Аналіз на ковід здали у вівторок у Перемишлянах. За кілька днів таки отримали позитивний результат", - згадує Марія.

Родичі Андрія теж перехворіли вірусом, але в легкій формі. У неї і дочки пару днів була температура 37,4, вони не відчували запахів. А ось главі сімейства ставало все гірше.

"У лікарні йому давали кисень, тому що Андрій просто задихався. А через кілька днів таки викликали бригаду зі Львова. Вже в "швидку» чоловік дійти не міг", – каже жінка.

Вона додала, що Андрій часто хворів на запалення легенів, причому останнє переніс у січні цього року. Крім того, у нього проявлялася астма.

Лікарі розповіли, що чоловікові було боляче дихати, а найменший рух викликав величезний біль. На ШВЛ йому мало стати легше. Зараз в палату до нього нікого не пускають.

"Всім займається дядько Андрія, який живе у Львові. Контактує з лікарями і закуповує медикаменти. Гроші щодня йдуть просто неймовірні. В середньому в 30000 гривень. Йому колять спеціальний препарат Актемра -162, 4 ін'єкції – 37 000 гривень. Крім того прописали ще крапельниці. Курс 15 процедур, одна – 8100", - підкреслює Марія.

За її словами, грошей довелося позичити у родичів, проте зібраної суми не вистачає. Більш того, у пари дитина, якій два з половиною роки, тому Марія ще в декреті. Заощаджень у сім'ї немає.

Жінка плаче, що позичати вже ні в кого, а кинути чоловіка напризволяще вона не може.

Тому без допомоги небайдужих людей сім'я не впорається. Тож усі, хто хоче допомогти Заплатинським, прохання направляти кошти на номер картки 5168 7573 6616 3758 (ПриватБанк) Заплатинський Андрій Ярославович.

Для додаткової інформації тел. дружини: 0984236762 Марія.

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