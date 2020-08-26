Він зазначив, що український уряд посилив карантин - було вирішено закрити в‘їзд для іноземців, а також заборонити роботу нічних клубів, дискотек та розважальних закладів в усіх зонах: від "зеленої" до "червоної".

"І якщо закриття клубів та дискотек - це все ж "плюс" в часи пандемії, то заборона в‘їзду іноземцям, яких і так у нас в цьому році практично немає, просто доб‘є транспортну галузь України. Мова йде про авіаперевезення та міжнародні пасажирські перевезення. А ще це мінус інвестиції в нашу країну. Тобто можемо констатувати, що безвізу кінець. Нас і так вже півроку не пускають в ЄС, а тепер тим більше", - написав Смолій.

Також він повідомив, що з так званого "коронавірусного фонду" на захист лікарівбуло виділено всього 1,5% коштів.