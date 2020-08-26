Україна може залишитись без безвізу через посилення карантину до листопада
Як передає Politeka, таку думку висловив політичний експерт Андрій Смолій на своїй сторінці в соцмережі.
Він зазначив, що український уряд посилив карантин - було вирішено закрити в‘їзд для іноземців, а також заборонити роботу нічних клубів, дискотек та розважальних закладів в усіх зонах: від "зеленої" до "червоної".
"І якщо закриття клубів та дискотек - це все ж "плюс" в часи пандемії, то заборона в‘їзду іноземцям, яких і так у нас в цьому році практично немає, просто доб‘є транспортну галузь України. Мова йде про авіаперевезення та міжнародні пасажирські перевезення. А ще це мінус інвестиції в нашу країну. Тобто можемо констатувати, що безвізу кінець. Нас і так вже півроку не пускають в ЄС, а тепер тим більше", - написав Смолій.
Також він повідомив, що з так званого "коронавірусного фонду" на захист лікарівбуло виділено всього 1,5% коштів.
"Від всіх 60 млрд грн, які роздерибанили на "Велике будівництво" Зеленського. Лікарі, медзаклади - не отримали нормальної кількості масок, респіраторів, захисних костюмів, а лікарні - апарати ШВЛ, обладнання тощо. А Уряд на фоні цього не дозволяє нормально функціонувати авіагалузі... Це вже не просто подвійні стандарти, це глибока яма, в якій опинилась наша держава", - заявив Смолій.
Нагадаємо, карантин рекордно продовжать, прем'єр Шмигаль оголосив про закриття кордонів: "Буде заборонено...".
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