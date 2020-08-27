14-річна українка потребує допомоги для перемоги над страшною хворобою

Як передає Politeka.net, про це повідомили на сторінці "Зварич Вероніка. Дати шанс на життя"в Facebook.

Маленькій Юлі з Чернігова поставили страшний діагноз - прогресуючий холестаз. Дівчинка потребує термінової пересадки печінки.

Її рідні звернулися в Центр метаболічних захворювань печінки при Університетській клініці Сент-Люк в Брюсселі. Саме ця клініка першою в світі почала вивчення цього захворювання.

У клініці готові прийняти дівчинку на лікування, проте воно коштує великих грошей. Для поведінки складної операції і курсу лікування необхідно сплатити 150 000 євро.

"Юлечка народилася другою дитиною в нашій родині. На цей момент у нас вже був син Сашенька, якому виповнилося тоді 10 років. Все було чудово. Діти росли допитливі і активні. Але біда прийшла несподівано. Раптово, у віці 12 років, захворів син. Почалися ходіння по лікарнях, лікування не припинялося, стан прогресивно погіршувався. Через 2 роки, у віці 4 - х років, захворіла Юленька", - розповіла мама дівчинки.

Хвороба Юлі для сім'ї стала другою за останній час - у віці 18 років помер їхній син Саша.

"Було боляче дивитися як діти, яких всі навколишні називали живчиками, згасають прямо на очах. Спочатку лікувалися і в рідному Чернігові, пізніше нас направили до Києва. Лікування не давало результатів. Через 6 років хвороби, у віці 18 років, пішов з життя наш Саша... Дуже страшно ховати свою дитину. З цього моменту сенсом нашого життя стала боротьба за Юлечку", - зазначила жінка.

На даний момент життя Юлі залежить від крапельниць. Без них вона не зможе прожити і дня. Юлечка тепер сидить потроху, але навіть цей короткий час дається їй дуже важко і з сильними болями.

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