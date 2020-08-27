В Україні знову оновили карантинні зони, які будуть дійсними протягом двох тижнів
Про це у себе в Фейсбук написав міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов. За його словами, сьогодні відбулося позачергове засідання Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому було вирішено заново розподілити зони, враховуючи нові дані про епідеміологічну ситуацію в Україні.
Зазначається, що нові зони почнуть діяти вже з 31 серпня. Згідно з опублікованим переліком міст, в "червону" зону потрапили нові міста. У списку з'явився Івано-Франківськ, Калуш, Коломия, Дубно, Ізмаїл. Найбільше, згідно з картою, від китайського вірусу постраждали Івано-Франківська, Чернівецька, Рівненська та Тернопільська області. Два міста в Одеській області отримали "червоний" статус.
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При цьому істотна частина областей все ще залишається в найбезпечнішій "зеленій" зоні. Незважаючи на це, в Кабміні прийняли рішення розширити обмеження в «зелених» зонах. Тепер навіть там, де рівень захворюваності низький, буде заборонено проведення дискотек, робота нічних клубів, а також робота закладів громадського харчування з організації дозвілля. Проведення концертів також буде заборонено, але їх дозволять проводити в закладах культури, для яких концерти є основним видом діяльності.
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