У Миколаївській області просять про допомогу для 6-річної дівчинки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Львівську мануфактуру новин".

Так, маленька Юліана, у якої виявили пухлину мозку, потребує термінової допомоги, аби отримати шанс на нормальне життя.

ЗМІ повідомляють, що 6-річна Юліана Кущак мешкає в селі Березини на Миколаївщині. Дівчинка потребує допомоги небайдужих співвітчизників, щоб отримати шанс на одужання. У Юліани виявили злоякісну пухлину мозку, а тепер дівчинку може врятувати тільки дорога операція в Ізраїлі.

"Наша Юліаночка як раз мала йти в перший клас. Як вона цьому раділа, ви навіть не уявляєте. Постійно говорила про те, як вона вперше сяде за парту і хвалилася новеньким портфельчиком. А два тижні тому поскаржилася батькам, що болять оченята. Одразу звернулися до лікаря. Під час обстеження окуліст зрозуміла, що тут проблема зовсім не в очах і направила дівчинку на МРТ. Там підтвердили невтішний діагноз – рак мозку", - повідомила тітка дівчинки Оксана Царик.

Батьки одразу ж почали звертатися у різні клініки, аби врятувати крихітку. Прооперувати українку погодилися в Ізраїлі. На шляху до порятунку дитини важлива кожна хвилина. На операцію потрібно 50 тисяч євро, і такої величезної суми у родини Кущак немає.

Батьки звертаються до всіх небайдужих українців з проахнням допомгти врятувати маленьку Юліану та здійснити її мрію - сісти за парту зі своїми однолітками.

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