Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак захворів на коронавірус

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Українську правду".

Так, наразі відомо, що у Хомчака підтвердився COVID-19, і зараз він знаходиться на самоізоляції.

Цю інформацію в коментуварі українським журналістам озвучав начальник управління зі зв'язків з громадськістю Збройних сил полковник Богдан Сеник.

"Головнокомандувач Збройних сил два тижні знаходиться на самоізоляції. На сьогодні стан його здоров'я задовільний", - сказав він.

Полковник також зазначив, що Хомчак пішов на самоізоляцію відразу після позитивного тесту на COVID-19.

При цьому в Збройних силах не змогли уточнити, коли саме головнокомандувач пішов на самоізоляцію.

Раніше повідомлялось, що за добу у Києві було підтверджено 298 нових випадків коронавірусу. Що стосується смертності, то епідемія в столиці вже забрала життя 254 пацієнтів (+4 за добу). Одужали при цьому 4977 киян (67 за добу).

У Київській області також зберігається тенденція зростання показників. Так, кількість хворих вже становить 6 554 осіб (+95 за добу), померлих – 124 (+2), одужали - 4 389 (+76).

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