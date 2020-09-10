У разі порушення навчальними закладами карантину керівникам загрожує покарання

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі Міністерства освіти і науки України.

Зазначається, що у разі недотримання вимог законодавства України Про охорону здоров'я керівники закладів освіти несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність і їм загрожуватиме штраф або позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Крім цього, у разі смерті учня, спричиненої недотриманням карантину, директора закладу можуть позбавити волі на строк від трьох до п'яти років.

Також розмір штрафу для громадян за порушення карантину становить від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Для посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів.

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Посилення карантину торкнеться тих населених пунктів, які потрапили в червону зону: Тернопіль, Чернівці, Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Ізмаїл та інші, а нові обмежувальні заходи будуть діяти протягом наступних 14 днів.

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