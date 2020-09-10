У разі порушення навчальними закладами карантину керівникам загрожує покарання
Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі Міністерства освіти і науки України.
Зазначається, що у разі недотримання вимог законодавства України Про охорону здоров'я керівники закладів освіти несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність і їм загрожуватиме штраф або позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.
Крім цього, у разі смерті учня, спричиненої недотриманням карантину, директора закладу можуть позбавити волі на строк від трьох до п'яти років.
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Також розмір штрафу для громадян за порушення карантину становить від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Для посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів.
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Так, Кабмін вирішив розширити червону зону карантину і ввів нове епідемічне зонування.
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