Кабмін збирається внести зміни до переліку карантинних обмежень, які діють в Україні

В першу чергу, це стосується "червоної» і "помаранчевої" зони, заявив в ефірі однієї з телепередач на українському каналі глава МОЗ Максим Степанов, передає Politeka.net



За словами міністра, спільно з мерами міст МОЗ перегляне можливість змінити частину заборон «червоної» зони, враховуючи ситуацію на місцях.

Степанов нагадав про важливість дотримуватися всіх протиепідеміологічних норм "червоних" і» помаранчевих " карантинних зон по регіонах для того, щоб система працювала, і українцям могли вчасно надавати медичну допомогу.

Станом на ранок 12 вересня в Україні зафіксували 3 103 нових випадків китайського вірусу. При цьому загальна кількість заражених досягла 151 859 пацієнтів.

Невтішну статистику оприлюднили в РНБО. Внаслідок хвороби в цілому в країні померли 3148 українців, з них за добу — 72, одужали від небезпечної недуги вже 69 346, з них 1341 – за добу. Продовжують хворіти на даний момент 80 365 чоловік.

Потрібно сказати, що Київ лідирує за кількістю інфікованих. Всього з початку пандемії в столиці захворіли 16 951 осіб. На другому місці Львівська область, там зафіксовано 16 774 заражених, за нею слідує Харківська – 12 404, Чернівецька області – 11 988 та Івано-Франківська.

Нагадаємо, що школярам оголосили про додаткові канікули, заяву голови МОЗ: "діти не вчитимуться...".