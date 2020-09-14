Мешканка окупованого Луганська розповіла про новий маршрут для місцевих "заробітчан"
Люди, які втратили роботу або втомлені від мізерних зарплат, їздять на заробітки до Криму, коли там туристичний сезон. З чим їм там доводиться стикатися, у своєму блозі для видання "Острів" написала Ольга Кучер з Луганська.
За її словами, виїзд жителів "республік" за межі "ЛНР" і "ДНР" стає справжньою подією:
"Для нас у дивину все– глянцеві заправки з чаєм по 80 рублів за склянку і пончиками по ГОСТу по піднебесній ціні, ілюмінація, реклама, нові машини, платні дороги на тлі якихось зовсім поганеньких будиночків на околицях безкрайньої Росії".
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У Криму на приїжджих з ОРДЛО обрушилося очевидне для всіх, але болюче для жителів окупованих територій прозріння:
"Ми стали колонією Росії. Постачальниками дешевої робочої сили всіх рангів і категорій. Наступною сходинкою на сходах гастарбайтерів після зовні однакових таджиків, придатних тільки мити підлоги і виконувати саму чорнову роботу. І якщо рахувати по оплаті праці за таку ось некваліфіковану працю, то спочатку йдуть вони, якы недбало і навіть не пошепки обзиваються росіянами "чорняжками" і "хачапурі", після вже ми – люди слов'янської зовнішності".
По всьому Криму повно оголошень про те, що на роботу потрібні люди слов'янської зовнішності, готові працювати багато, покірно і дешево.
Якщо ж такі працівники щось зроблять не так, з ними не церемоняться.
"Уже в Криму при мені господар приватного пансіонату необачно голосно говорить покоївці: "Так, я обіцяв тобі 30 000 рублів, але заплачу 20 000. Але ти радій і цьому. Ти погано працювала, спасибі, що заплатив ще стільки. У своїй Горлівці ти в житті б таких грошей не побачила... І в цій фразі: "у житті б таких грошей не побачила" стільки зневаги, стільки зарозумілого чванства по відношенню до нас", - згадує Кучер.
Для людей, у яких зарплата в "республіках" по сім тисяч, обіцяні 30 тисяч здаються просто космічною сумою. За ці гроші можна трохи одягнутися і зібрати дітей в школу.
У Криму студенти з ОРДЛО наймаються аніматорами, пляжними фотографами, доглядачами на атракціони та офіціантами. Їх мами і бабусі беруться за більш брудну роботу: йдуть кухарями, покоївками, посудомийками, беручи вдома неоплачувані відпустки або ж продаючи свою ставку колегам, щоб не втратити місце.
За словами Ольги, для багатьох жителів "республік" виїзд в Крим або Росію – справжній стрес через те, що там життя кипить, в той час, як в "Л/ДНР" застій і розруха.
Нагадаємо, півмільйона жителів ОРДЛО отримують українську пенсію.
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