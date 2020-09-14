Українські пенсіонери, щоб вижити, змушені ритися в сміттєвих баках у пошуках пластику і макулатури

На літню жінку, яка, згорбившись, тягла візок з макулатурою, звернув увагу керівник Об'єднання батьків-одинаків України Олександр Мазур. Відповідні фотографії він опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці.

Він розповів про те, як представники депутатського корпусу відреагували на його публікацію про стареньких, вимушених продавати овочі заради того, щоб заробити хоч якісь копійки до пенсії.

"(Вони) коментували, що це у них таке хобі і вони просто не можуть сидіти без діла", – пише Мазур.

"Сьогодні у цієї бабусі запитав, чи не хобі у неї збір макулатури. "Нехай у нашої влади буде таке хобі", - відповіла вона. Схоже, у людей, які дориваються до влади, дуже швидко мізки жиром запливають", – резюмував автор.

Його публікація отримала відгук серед читачів, які не приховували свого обурення.

"Давайте поміняємо місцями зарплату депутата і пенсію! І подивимося, яке захоплення у кого", "боляче дивитися на таке хобі, дуже шкода бабульок. Хоча і сама займаюся вирощуванням овочів і фруктів для себе, тому що на 2000 грн ніяк не проживеш. Скоро будуть нам враховувати і цей дохід, щоб не підвищувати пенсії. Соромно за державу, влада знущається над людьми", "як це страшно і ... боляче", "так... хто виживає, а хтось на державні гроші жиріє, ще й недоторканність, квартири, лізуть в ту ВР, ніби щось зробити, але все ж розуміють, що прикрити свій бізнес!", "Це фото дивитися дуже боляче. А наживо бачити цих бабусь 😭 то серце розривається", "їм би хоч на місяць два помінятися місцями разом з сім'ями, і пожити на дохід бабусь і в їх квартирах", - пишуть у коментарях.

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