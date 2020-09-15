Таке варто хоч раз побачити

Пілот одного з винищувачів ВПС України виконав фігуру вищого пілотажу "Бочка"



Це сталося під час супроводу бомбардувальників B-52H Stratofortress США в повітряний простір України.

Відео того, як все відбувалося, було опубліковано на YouTube-каналі "Український діалог" (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Один з пілотів зняв, як винищувач ВПС України "СУ-27 "виконав фігуру"Бочка". Літак злегка відхилився в сторону, завалився на спину і повернувся у вихідне положення.



Пізніше відео поширилося в соціальних мережах: в коментарях користувачі Інтернету називають видовище красивим і вихваляють пілота літака ЗСУ.

"Слава героям захисникам України", "Слава ЗСУ! Слава Україні!", "Красиво. Аж дух захоплює", " Красиво. Майстри наші пілоти".

Також раніше повідомлялося, що ситуація на фронті різко загострилася, адже російські військові почали систематичні обстріли ЗСУ. Про це повідомив військовий кореспондент і журналіст Андрій Цаплієнко.

На передовій зараз відбувається складна ситуація, Донбас буквально здригнувся від атаки бойовиків. Загострення відбулося у складі російських збройних формувань і було б неможливо без команди з Кремля. Це ще один доказ, що мир з Росією неможливий.

Нагадаємо, погрози ватажка бойовиків Пушиліна виявилися порожнім звуком: "ЗСУ приготувалися, але...".

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