Українці погодилися б на скорочення кількості депутатів у Раді, якби таке питання винесли на референдум
Як передає Politeka.net, таку думку озвучив економічний експерт Юрій Атаманюк у своєму Telegram-каналі.
Експерт зазначив, що в народ Італії прийняв рішення скоротити свій парламент на третину.
"У той час, коли наші Слуги народу збільшують фінансування силовиків, офісу Президента і Ради, італійці на референдумі прийняли рішення скоротити свій парламент на третину. При цьому Італія третя економіка єврозони і 8-а в світі", - зазначив експерт.
За словами Атаманюка, українці з радістю погодилися повторити досвід Італії.
"Упевнений, що наш народ, якби його запитали на референдумі, теж проголосував би за скорочення депутатів і чиновників всіх мастей. Але ці "слуги" не запитають, як не запитають за мир, за мову, та й за будь-які інші, питання, які хвилюють людей", - зазначив експерт.
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Нагадаємо, Верховна Рада попередньо схвалила законопроект про зменшення конституційного складу депутатів.
Документ пропонує внести зміни такі зміни: "Конституційний склад Верховної Ради України-триста народних депутатів України, які обираються строком на п'ять років".
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