НП з російським винищувачем  Су-35С показало небоєздатність російської авіації

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook.

Відзначимо, що причиною аварії військового літака Су-30 в Тверській області (РФ) 22 вересня стала помилкова атака з боку екіпажу Су-35.

"Ця ганьба російської авіації увійде у світову історію! Вперше в 21 - му столітті в Росії відбулася не має аналогів подія-22 вересня новітній російський винищувач Су-35С ВКС РФ під час навчального повітряного бою збив... інший російський винищувач Су-30м2! Здавалося, в сучасній авіації це неможливо, але російські пілоти довели - вони здатні перевершити неможливе!",- зазначив журналіст.
За його словами, такий інцидент просто не вкладається в голові.
 
"Не виключено, що пілот міг бути п'яний, інакше як таке можна було накоїти? Був збитий ось цей Су - 30м2 зі складу 3-го полку 4-ї армії ВПС і ППО Південного військового округу, який загрожує нашим східним кордонам.
 
Також він зазначив, що реальна боєздатність російської авіації, як видно, не висока і набагато нижче хвалебних рапортів.
 

Також ми повідомляли, що під час російських військових навчань "Кавказ-2020" стався черговий казус - спалахнула пожежа, в результаті якої була знищена техніка. Відео з "невдачею" російських військових потрапило в мережу.

На опублікованих кадрах російські солдати в паніці намагаються на тросах буксирувати від основного угруповання техніки військову машину, охоплену вогнем.

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