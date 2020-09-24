НП з російським винищувачем Су-35С показало небоєздатність російської авіації
Як передає Politeka.net, таку думку озвучив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook.
Відзначимо, що причиною аварії військового літака Су-30 в Тверській області (РФ) 22 вересня стала помилкова атака з боку екіпажу Су-35.
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Також ми повідомляли, що під час російських військових навчань "Кавказ-2020" стався черговий казус - спалахнула пожежа, в результаті якої була знищена техніка. Відео з "невдачею" російських військових потрапило в мережу.
На опублікованих кадрах російські солдати в паніці намагаються на тросах буксирувати від основного угруповання техніки військову машину, охоплену вогнем.
Нагадавши, одеситів сполошила Військова авіація НАТО над містом.
Також Politeka писала, що Росія задіяла авіацію в Криму після повідомлень про вторгнення в Україну.