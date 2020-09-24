НП з російським винищувачем Су-35С показало небоєздатність російської авіації

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook.

Відзначимо, що причиною аварії військового літака Су-30 в Тверській області (РФ) 22 вересня стала помилкова атака з боку екіпажу Су-35.

"Ця ганьба російської авіації увійде у світову історію! Вперше в 21 - му столітті в Росії відбулася не має аналогів подія-22 вересня новітній російський винищувач Су-35С ВКС РФ під час навчального повітряного бою збив... інший російський винищувач Су-30м2! Здавалося, в сучасній авіації це неможливо, але російські пілоти довели - вони здатні перевершити неможливе!",- зазначив журналіст.

За його словами, такий інцидент просто не вкладається в голові.