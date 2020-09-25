Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко спростував чутки про те, що після проведення 25 жовтня місцевих виборів буде введений тотальний карантин, і вся країна перетвориться на величезну червону зону.

За його словами, одне з іншим ніяк не пов'язано. Повний карантин може бути встановлений як після виборів, так і до них, а в разі сприятливого розвитку подій в ньому і зовсім не буде потреби.

Залежить це головним чином від того, наскільки скрупульозно український бізнес буде дотримуватися вимог карантину. Ляшко нагадав, як важливо не допускати масових скупчень людей, в кафе і ресторанах зберігати дистанцію між столиками не менше півтора метра, строго вимагати, щоб клієнти мали медичні маски та мили руки антисептиком.

Якщо ретельно дотримуватися цих правил, то, як вважає заступник міністра, тотального карантину вдасться уникнути. Однак в рахунок в першу чергу йде то, наскільки заповнені в лікарнях койкомісця. Якщо розглядати Україну в цілому, то зараз цей показник становить близько 50 відсотків, але в різних регіонах — різна ситуація.

Ляшко з жалем зазначив, що українці здебільшого ставляться до вимог карантину без належної відповідальності, в результаті чого зараза продовжує поширюватися по країні.

Він нагадав про долю Ізраїлю, де тотальний карантин довелося ввести вже вдруге. Віктор Ляшко побоюється, що подібне може статися і в Україні, і закликав співвітчизників зробити все можливе, щоб уникнути такого варіанту.

Раніше повідомлялося, що коронавірус продовжує наступати на Київ.

Також, починаючи з п'ятниці, в Україні через карантин припинені аукціони з продажу об'єктів великої приватизації.