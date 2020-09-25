Спільні військові навчання НАТО і України були попередженням для Россі

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив блогер Олег Шарп на своєму Telegram-каналі.



"Поява американської авіації в небі над Україною не є випадковою: Кремлю чітко вказують, що Україна вийшла на абсолютно новий рівень взаємодії з НАТО і Вашингтоном", - зазначив блогер.

За його словами, геополітична роль України Цього тижня змінилася в більш впевнену сторону.

"Запоребриківцям (РФ - ред.) дали чітко зрозуміти: з нашої території по їх цілях може бути завдано ядерного удару. Бо поки світ не придумав більш надійного стримуючого фактора, ніж цей", - упевнений Шарп.

Раніше ми повідомляли, що війська протиповітряної оборони ЗСУ показали свою готовність до відбиття атаки ворога з повітря.

Свою майстерність вони продемонстрували під час міжнародних навчань "Об'єднані зусилля – 2020" за участю партнерів з НАТО.

Зокрема, зенітні ракетні дивізіони, які прибули на державний випробувальний полігон "Ягорлик" з різних куточків України відпрацювали питання взаємодії та провели імітаційні пуски за реальними цілями.

Об’єднані зусилля 2020. Полігон "Ягорлик" У рамках стратегічного командно-штабного навчання "Об’єднані зусилля – 2020", під керівництвом командувача Повітряних Сил генерал-полковника Сергія Дроздова, на державному випробувальному полігоні "Ягорлик" тривають бойові стрільби зенітних ракетних комплексів та контрольні льотні випробування зенітних керованих ракет. Сьогодні, 24 вересня, Міністр оборони України Андрій Таран та Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак спостерігали за одним із етапів навчання підрозділів ЗРВ Повітряних Сил та Сухопутних військ на полігоні "Ягорлик". Gepostet von Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces am Donnerstag, 24. September 2020

Нагадаємо, в п'ятницю, 18 вересня, почалися спільні навчання з НАТО. У маневрах під назвою Rapid Trident - 2020 на полігоні під Яворовом у Львівській області візьмуть участь близько 4000 військових, а також важка військова техніка і авіація, навчання завершилися 25 вересня.

Нагадавши, одеситів сполошила Військова авіація НАТО над містом.

Також Politeka писала, що Росія задіяла авіацію в Криму після повідомлень про вторгнення в Україну.