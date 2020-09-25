Спільні військові навчання НАТО і України були попередженням для Россі
Як передає Politeka.net, таку думку озвучив блогер Олег Шарп на своєму Telegram-каналі.
"Поява американської авіації в небі над Україною не є випадковою: Кремлю чітко вказують, що Україна вийшла на абсолютно новий рівень взаємодії з НАТО і Вашингтоном", - зазначив блогер.
За його словами, геополітична роль України Цього тижня змінилася в більш впевнену сторону.
"Запоребриківцям (РФ - ред.) дали чітко зрозуміти: з нашої території по їх цілях може бути завдано ядерного удару. Бо поки світ не придумав більш надійного стримуючого фактора, ніж цей", - упевнений Шарп.
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Раніше ми повідомляли, що війська протиповітряної оборони ЗСУ показали свою готовність до відбиття атаки ворога з повітря.
Свою майстерність вони продемонстрували під час міжнародних навчань "Об'єднані зусилля – 2020" за участю партнерів з НАТО.
Зокрема, зенітні ракетні дивізіони, які прибули на державний випробувальний полігон "Ягорлик" з різних куточків України відпрацювали питання взаємодії та провели імітаційні пуски за реальними цілями.
Нагадаємо, в п'ятницю, 18 вересня, почалися спільні навчання з НАТО. У маневрах під назвою Rapid Trident - 2020 на полігоні під Яворовом у Львівській області візьмуть участь близько 4000 військових, а також важка військова техніка і авіація, навчання завершилися 25 вересня.
Нагадавши, одеситів сполошила Військова авіація НАТО над містом.
Також Politeka писала, що Росія задіяла авіацію в Криму після повідомлень про вторгнення в Україну.