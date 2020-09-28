Загиблий у катастрофі біля Чугуєва 28-річний штурман Олексій Остапенко, за кілька хвилин до загибелі, написав повідомлення

Як стало відомо, за кілька хвилин до загибелі він листувався в телефоні зі своєю 7-річною донькою.

Про це в сюжеті ТСН розповіла дружина загиблого офіцера Олена Остапенко.

Дівчинка заспокоювала маму, коли чоловік перестав виходити на зв'язок.

"Мені дитина сказала: "Мамо, почекай. Він, можливо, мені щось відповів". І вона дістає телефон, і я бачу це листування. Мене це не те, щоб зворушило. У мене було таке відчуття, що вона ніби щось передчувала в цей момент", - розповіла дружина загиблого штурмана.

В опублікованих скріншотах листування показано, що дівчинка запитувала чи все в порядку, а він відповідав: "Не перживай, все добре". Пізніше дівчинка писала батькові: "Тату, ти живий? Тут впав літак".

За словами дружини, чоловік після цього трагічного польоту повинен був отримати кваліфікацію першого класу. Вона додала, що її чоловік жив своєю роботою і знав, як її робити.

"Це його професія, це його покликання. Тому що ось прям чогось іншого, як літати, він не вмів. Дійсно, ось навіть елементарне. Поміняти кран не міг. У мене чоловік не розумів нічого, крім літаків", - згадувала вона.

Нагадаємо, курсант, який дивом вижив, вразив зізнанням про те, що сталося на борту Ан-26.

Як повідомляла Politeka, мати курсанта, який вижив у катастрофі Ан-26, просить про допомогу для сина.