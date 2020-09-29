Волонтер Наталія Юсупова запропонувала українським чиновникам на собі перевірити справність літака "АН-26"
Як передає Politeka.net, з таким закликом вона звернулася на своїй сторінці в Facebook.
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Нагадаємо, 25 вересня авіакатастрофа під Харковом забрала життя 26 людей.
Поруч з військовою частиною впав і загорівся літак Ан-26, на борту якого були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба - всього 27 осіб.
На місці авіакатастрофи знайдені тіла 25 загиблих. Ще одна людина померла в лікарні і один курсант з травмами перебуває в лікарні.
Нагадаємо, авіакатастрофа під Харковом: літак впав прямо на узбіччі, все у вогні, кадри з місця НП.
Як повідомляла Politeka, авіакатастрофа під Харковом: на борту був син полеглого Героя України, нові деталі і кадри трагедії.