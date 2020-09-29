Нагадаємо, 25 вересня авіакатастрофа під Харковом забрала життя 26 людей.

Поруч з військовою частиною впав і загорівся літак Ан-26, на борту якого були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба - всього 27 осіб.

На місці авіакатастрофи знайдені тіла 25 загиблих. Ще одна людина померла в лікарні і один курсант з травмами перебуває в лікарні.