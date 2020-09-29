Волонтер Наталія Юсупова запропонувала українським чиновникам на собі перевірити справність літака  "АН-26"

Як передає Politeka.net, з таким закликом вона звернулася на своїй сторінці в Facebook.

"Якщо АН-26 супер хороші і надійні літаки, то чому б Президенту та іншим чиновникам не скористатися їхніми послугами?? Якраз і перевірили б міцність. Зробити літак цього типу службовим транспортом адмін президента, Кабміну і Міноборони особливо", - зазначила волонтер.

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Нагадаємо, 25 вересня авіакатастрофа під Харковом забрала життя 26 людей.

Поруч з військовою частиною впав і загорівся літак Ан-26, на борту якого були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба - всього 27 осіб.

 

На місці авіакатастрофи знайдені тіла 25 загиблих. Ще одна людина померла в лікарні і один курсант з травмами перебуває в лікарні.