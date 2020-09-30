Єдиний вцілілий в авіакатастрофі Ан-26 курсант розповів про останній політ

Як передає Politeka.net, про пережите тієї ночі хлопець поділився з журналістами " ТСН " (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

"Кажуть, я в сорочці народився. Був різкий крен. Я мабуть підскочив і вдарився головою. Я був у відключці", - розповів третьокурсник університету Повітряних сил.

Говорити про подію пізніше хлопець ще не готовий, але поділився одним зі спогадів тієї нещасливої ночі.

"Намагався гасити, потім підбігли інші. І все", - розповів хлопець про те, як рятував свого товариша після аварії літака.