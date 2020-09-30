Єдиний вцілілий в авіакатастрофі Ан-26 курсант розповів про останній політ
Як передає Politeka.net, про пережите тієї ночі хлопець поділився з журналістами " ТСН " (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
"Кажуть, я в сорочці народився. Був різкий крен. Я мабуть підскочив і вдарився головою. Я був у відключці", - розповів третьокурсник університету Повітряних сил.
Говорити про подію пізніше хлопець ще не готовий, але поділився одним зі спогадів тієї нещасливої ночі.
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"Намагався гасити, потім підбігли інші. І все", - розповів хлопець про те, як рятував свого товариша після аварії літака.
Нагадаємо, поруч з військовою частиною впав і загорівся літак Ан-26, на борту якого були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба - всього 27 осіб.
На місці авіакатастрофи знайдені тіла 25 загиблих осіб. Ще одна людина померла в лікарні і один курсант з травмами перебуває в лікарні.
Нагадаємо, авіакатастрофа під Харковом: літак впав прямо на узбіччі, все у вогні, кадри з місця НП.
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