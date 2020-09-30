Школярок, які зганьбили пам'ять загиблим воїнам АТО, покарали
У селищі Талалаївка Чернігівської області поліція притягнула до відповідальності чотирьох школярок, які танцювали тверк біля пам'ятника загиблим воїнам АТО. Про це повідомили в прес-службі поліції Чернігівської області.
Відео з танцем дівчат виклав у Facebook голова "Талалаївської Спілки учасників АТО" Богуслав Борсук (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
Штрафи до 510 гривень обрушаться на українців з 1 жовтня: за що доведеться заплатити
Якою Ольга Фреймут була до слави, красивими не народжуються: "Криві зуби, товстенька...", невідомі фото
Зірка "Гри престолів" приголомшила фігурою в бікіні, показавши фото вже після пологів: "Подивіться на..."
Подорослішала дочка Кіркорова потрясла зовнішністю: "Булькаті обидва"
"Слів підібрати важко. Я не проти танців, я тільки за молодіжні рухи, але місце обрано не те. Сподіваюся це був не обдуманий крок з їхнього боку, але якщо ні то сумно стає за таку молодь", - підписав під відео Богуслав Борсук.
Пізніше стало відомо, що поліцейські звернули увагу на це відео і склали адміністративні матеріали на двох 16-річних школярок і на батьків двох 13-річних дівчат, які здійснювали хуліганство.
Повідомляється, що 29 вересня в ході моніторингу соцмереж поліцейські Талалаївського відділення поліції виявили відео, на якому школярки танцювали тверк біля меморіалу загиблим воїнам АТО на вулиці Центральній в Талалаївці.
Поліція встановила особи дівчат і склала щодо двох 16-річних школярок адмінпротоколи за статтею 173 КпАП - дрібне хуліганство.
Ще два адмінпротоколи склали щодо батьків двох 13-річних дівчат за ст.184 КУпАП – невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей. Також поліція провела профілактичну роботу з адміністрацією школи, де навчаються дівчата, і з учнями.
Нагадаємо, під Дніпром наругу над українським прапором, кадри безчинства.
Як повідомляла Politeka, в Харкові компанія вандалів влаштувала погром, резонансне відео.
Також Politeka писала, що на Одещині вандали осквернили пам'ять чорнобильців.