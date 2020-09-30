Школярок, які зганьбили пам'ять загиблим воїнам АТО, покарали

У селищі Талалаївка Чернігівської області поліція притягнула до відповідальності чотирьох школярок, які танцювали тверк біля пам'ятника загиблим воїнам АТО. Про це повідомили в прес-службі поліції Чернігівської області.

Відео з танцем дівчат виклав у Facebook голова "Талалаївської Спілки учасників АТО" Богуслав Борсук (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Слів підібрати важко. Я не проти танців, я тільки за молодіжні рухи, але місце обрано не те. Сподіваюся це був не обдуманий крок з їхнього боку, але якщо ні то сумно стає за таку молодь", - підписав під відео Богуслав Борсук.

Пізніше стало відомо, що поліцейські звернули увагу на це відео і склали адміністративні матеріали на двох 16-річних школярок і на батьків двох 13-річних дівчат, які здійснювали хуліганство.

Повідомляється, що 29 вересня в ході моніторингу соцмереж поліцейські Талалаївського відділення поліції виявили відео, на якому школярки танцювали тверк біля меморіалу загиблим воїнам АТО на вулиці Центральній в Талалаївці.

😠Сьогодні зранку мені скинули ось це відео з одного Чернігівського пабліку. 😡Слів підібрати важко. Я не проти танців, я тільки за молодіжні рухи, але місце обране не те. Надіюсь це був не обдуманий крок з їх сторони, але якщо ні то сумно стає за таку молодь. Я сподіваюсь, що слідуюче відео буде з цими дівчатами на фоні пам'ятника з вибаченнями. Цей пам'ятник відкривали не для того. Gepostet von Богуслав Борсук am Dienstag, 29. September 2020

Поліція встановила особи дівчат і склала щодо двох 16-річних школярок адмінпротоколи за статтею 173 КпАП - дрібне хуліганство.

Ще два адмінпротоколи склали щодо батьків двох 13-річних дівчат за ст.184 КУпАП – невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей. Також поліція провела профілактичну роботу з адміністрацією школи, де навчаються дівчата, і з учнями.

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