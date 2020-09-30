Пенсії в СРСР вистачало на гідне життя, а в Україні зараз прожити без заощаджень нереально

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив економічний експерт Юрій Атаманюк в ефірі телеканалу NewsOne (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

"У нас не можна після декомунізації хвалити навіть різні питання пенсійного забезпечення в Радянському Союзі. Я просто наведу простий приклад, що в СРСР моя бабуся вчителька молодших класів пішла на пенсію 70 радянських рублів і це була абсолютно гідна пенсія і онукам на цукерки вистачало. І гідний був рівень медичної освіти", - стверджує Атаманюк.

Крім того, він згадав, що його батько був ливарником і повинен був піти на пенсію і отримувати 320 рублів.

"Мій батько ливарник заробляв 1200 радянських рублів на місяць. Він зібрав на книжку 100 тисяч рублів і ця книжка перетворилася в 0. Тобто за логікою, він був ледарем, що пропрацював у ливарному цеху і він виявився дурний", - зазначив експерт.

Також в приклад він навів свою тещу, яка пропрацювавши 35 років педіатром в Києві отримує 2500 гривень.

"Це на сьогодні. А ось скільки пенсії в цивілізованих країнах у лікарів ми розуміємо", - підсумував Атаманюк, додавши, що без заощаджень на таку суму прожити нереально.

Нагадаємо, в Україні згідно пенсійній реформі, на сьогоднішній день, тим, хто виходить на заслужений відпочинок, потрібно мати 27 років стажу.

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