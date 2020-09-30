П'ять років тому чоловік Христини загинув у ДТП

Українка Христина Коноваленко програла нерівну боротьбу з раком молочної залози

Про трагедію повідомив друг сім'ї Віктор Самохвалов на своїй сторінці у Фейсбуці.

Жінка стійко боролася з хворобою, проте пухлина дала численні метастази в кістки і головний мозок. Небайдужі люди збирали гроші на лікування красивої молодої жінки, проте всі спроби лікарів врятувати маму трьох малолітніх дітей виявилися марними, і жінки не стало.

Трагедію сім'ї посилює той факт, що п'ять років тому в дорожньо-транспортній пригоді загинув чоловік Христини і батько сімейства Едуард.

"Вони обидва були дуже хороші люди, люди, з яких слід було брати приклад", - пише Самохвалов.

Він підкреслив, що після загибелі чоловіка Христина стійко виносила всі труднощі, піднімала дітей і боролася з хворобою, не скаржачись і не просячи допомоги, а також закликала інших цінувати своє життя.

Після втрати обох батьків діти залишилися круглими сиротами, і зараз їх виховання лягло на плечі батьків Христини. Сім'я потребує допомоги небайдужих людей. Віктор залишив номер карти батька Христини, куди можна перерахувати посильну допомогу.

4149 4390 1621 1405 (Нагурский Роман Станіславович).

Крім того, він створив групи в соцмережах для друзів Христини й Едуарда, які захочуть в майбутньому підтримувати дітей.

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