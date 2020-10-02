У Білорусі заявили, що столицею України має бути населенний пунт Борщі, що на Одещині

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Пул Першого", який відноситься до пресслужби Олександра Лукашенка.

Так, селище Борщі, що знаходиться на півночі Одеської області, в Білорусі визнали найкращим місцем для столиці України.

"Пул Першого пропонує вважати офіційною столицею України селище Борщі. Це прекрасне формулювання для медіа, для заголовків, для постів в Facebook", - заявили у Лукашенка.

Така пропозиція, вірогідно, була оприлюднена у відповідь на слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"Просто Олександр Лукашенко. Це прекрасне формулювання для медіа та Facebook. Якщо ви питаєте про офіційну позицію, то офіційна позиція - це Олександр Лукашенко", - сказав Кулеба стосовно того, як на тлі останніх подій у Білорусі називати Лукашенка в українських ЗМІ.

При цьому він зазначив, що Київ не буде офіційно використовувати формулювання "незаконно обраний" або "нелегітимний". При цьому слова "президент" у Києві також мають намір уникати.

Слід зазначити, що селище Борщі знаходиться у Подільському районі Одеської області. Там проживає близько двох тисяч людей.

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