Україна убезпечить себе від російської агресії, розмістивши військові бази НАТО на своїй території

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив заступник секретаря РНБО і генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос в інтерв'ю " 24 каналу "( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

За його словами, таке рішення дозволить уникнути нового вторгнення з боку РФ.

"Ми можемо боротися, якщо Росія буде окупувати наші території, дуже довго, до останнього патріота. Але, завдяки підтримці наших союзників, просто цієї окупації може не бути. Саме надійне плече наших натовських партнерів дозволить нам створити цей щит, який захистить Україну", - упевнений генерал.

Кривонос переконаний, що Верховній Раді потрібно переглянути закони, які перешкоджають створенню військових баз на території нашої країни.

Він пояснив, що для того, щоб це стало можливим, потрібне політичне рішення, і деякі речі Україна вже може ініціювати.

"Не проблема це зробити. Це якраз той щит, який ми самі для себе створюємо", – зазначив Кривонос, довавивши, що одну з баз НАТО можна розмістити в Маріуполі.

"Прохід через Керченську протоку, відповідно до міжнародного морського права, не буде проблематичним. Тому ми розв'язуємо в багатьох питаннях собі руки", - пояснив генерал.

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