Волонтер Роман Доник розкритикував передвиборчу агітацію в Україні
Як передає Politeka.net, оцінку діям місцевої влади він дав на своїй сторінці в Facebook.
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Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року, де українці, зокрема, обиратимуть мерів міст. Передвиборча кампанія стартувала 5 вересня.
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