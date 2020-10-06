Волонтер Роман Доник розкритикував передвиборчу агітацію в Україні

Як передає Politeka.net, оцінку діям місцевої влади він дав на своїй сторінці в Facebook.

"Вражає, як багато встигає зробити для жителів місцева влада і депутати місцевих рад за місяць-півтора до виборів. Прямо ріг достатку відкривається. Погано, що сили на цей ривок вони збирають всі 5 років", - зазначив волонтер.

Також він підкреслив, що перед виборами справа доходить до абсурду, оскільки політиків, які мало що роблять для українців не впізнають на білбордах.
 
"Навіщо всі ці люди вішають на білборди фоточки, де вони вітаються один з одним? Більшість людей навіть не знають хто це такі на фотографіях", - упевнений Доник.

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Нагадаємо,  місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року, де українці, зокрема, обиратимуть мерів міст. Передвиборча кампанія стартувала 5 вересня.

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