У Львові школярів не відправили на канікули

У Львові "плювати хотіли" на рекомендації прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо канікул у школах

Як передає Politeka, про це написав нардеп від партії "Слуга народа" Максим Бужанський на своєму Telegram-каналі.

Так, за його словами, у Львові дітей на канікули не відправляли.

"Львів'яни пишуть і просять передати прем'єру, що департаменти освіти області плювати хотіли на його рекомендації, і не відправили школи на канікули. І в інших областях не відправили одні, відправили інші, калейдоскоп", - написав нардеп.

Бужанський наголосив, що для виконання вказівок уряду потрібен наказ.

"Просять передати, що навіть не підозрювали, що може бути такий безглуздий прем'єр, чиї "рекомендації" так байдуже ігнорять. Наказ, потрібен, шановний прем'єр-міністр, розумієте? Як рекомендатор ви ще більший нуль, ніж в усьому іншому", - заявив нардеп.

Як відомо, Кабінет міністрів оприлюднив постанову №956 про продовження адаптивного карантину до кінця року. Відповідний документ з'явився на сайті урядового порталу. Слід також зазначити, що в Україні за останню добу виявили 5062 нових випадки інфікування китайським вірусом.

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