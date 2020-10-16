Україна отримала заявку від Європи на проведення випробувань вакцини проти "китайського" вірусу

Як передає Politeka.net, про це повідомила директор Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я Тетяна Думенко в ефірі програми "Право на владу"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

За її словами, Україна отримає 4 200 доз вакцини для випробування на здорових українцях тільки в тому випадку, якщо її визнають безпечною для життя.

"Сьогодні ми працюємо над експертизою цих матеріалів. Якщо матеріали будуть в достатньому обсязі і підтвердять безпеку проведення цього дослідження в Україні-то 4 200 українців, а не пацієнтів, звертаю увагу, це здорові добровольці зможуть взяти участь у цьому проекті", - зазначила Думенко.

Планується, що випробування цієї вакцини будуть проводитися в клінічних центрах Києва, Львова, Вінниці та Івано-Франківська.

Відзначимо, що остаточно ефективність вакцини ще не доведена, але в Міністерстві вже підрахували її попередню вартість.

Так, для українців вакцина може обійтися в суму трохи більше тисячі гривень. Мова про дослідження, що проводяться в Китаї і США, розповів Максим Степанов.

Міністр додав, що не виключено, що після всіх випробувань, вартість вакцини буде меншою.

Также мы сообщалы, что израильский инфекционист озвучил мнение, что российская вакцина от "китайского" вируса на данный момент может быть неэффективной и опасной.

По словам специалиста, на данный момент в мире нет действенного лекарства от вируса.

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