Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія виступив за скорочення чисельності української армії
Нардеп заявив, що повністю згоден з такою ідеєю і підкреслив, що в Україні існує необхідність направити зекономлені бюджетні гроші на інновації та нові технології у військовій сфері.
За його словами, це дозволить значно краще протистояти російській агресії і посилить боєздатність нашої армії.
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Українці таку ідею, м'яко кажучи, не оцінили. У мережі піднялася хвиля критика, а деякі навіть запропонували скоротити кількість депутатів, а не військовослужбовців.
"Скоротити депутатів і чиновників, щоб менше крали!", "Є дуже навіть успішна альтернатива! Розпустити Верховну Раду, вистачить 50 осіб, зарплату мінімальну ось армію і врятуємо, а без шушери проживемо прекрасно", "А може краще вас слуг народу посадити на мінімальну зарплату? Чому ви повинні жити краще господарів, народу?", "Десять воїнів додому, а ти на передову", - писали українці в мережі.
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