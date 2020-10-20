Столична автошкола потрапила у скандал через заяву одного з інструкторів про "майданутих", які, за його словами, заважають йому працювати

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Obozrevatel.

Так, прессекретарка нардепа від партії "Слуга народу" Олени Шуляк - Анастасія Климчук - розповіла, що викладач київської автошколи, де проводять дистанційні заняття в чаті, назвав себе "комуністом-сталіністом" і заявив студентам, що "майдануті" заважають йому працювати.

Прессекретарка нардепа виклала скрінишоти переписки з викладачем.

Дівчина розповіла, що вже довгий час чекає, коли почнеться адекватне навчання водінню, а замість цього інструктор влаштовує в чаті міркування на політичну тему.

"Місяці два я чекаю, поки почнеться адекватне навчання в автошколі, яка знаходиться в урядовому кварталі. Учитель, який зібрав в чаті своїх учнів, постійно пише, що влада "не дає йому працювати", - написала Климчук.

Вона також зазначила, що багато автошкол у Києві працюють повноцінно.

Викладач автошколи, у свою чергу, запропонував учням отримувати знання через чат з матеріалами з інтернету. Вартість такого "навчання" при цьому є такою ж, як і на стаціонарі.

"І яким було моє здивування, коли сьогодні ввечері наш учитель почав звинувачувати "майданутих" в тому, що йому не дозволяють нормально працювати. А ще прямо написав, що кому не ок висловлювання "комуніста-сталініста"(с) - на вихід. Чесно: гидота. Не хочу, щоб до нього ходили", - написала Климчук.

Згодом прессекретарка нардепа розповіла, що після публікації поста їй почали надходити погрози.

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