Українського боксера Василя Ломаченка назвали православним братом і запросили до Росії
Зокрема, генеральний секретар Федерації боксу Росії (ФБР) Умар Кремльов звернувся на своїй сторінці в Instagram до тих, хто критикує Василя Ломаченка після сенсаційної поразки в бою з Теофімо Лопесом.
Росіянин згадав досягнення українського спортсмена в боксі і заявив, що він не заслуговує такого ставлення до себе. Генсек ФБР також запросив українця в РФ, пообіцявши влаштувати йому теплий прийом.
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"Він - гордість для всієї боксерської спільноти! Це дворазовий олімпійський чемпіон, він назавжди вписав своє ім'я в історію боксу. Вважаю, бій був спірний, перемогу віддали Лопесу, але це не означає, що Василя потрібно за це ображати і критикувати, ніхто не має на це права. Коли Василь вигравав, всім був потрібен, а зараз програв, і всі відвернулися. Недобре це. Запрошую Василя в Росію, завжди зустрінемо нашого православного брата хлібом-сіллю",- написав Кремльов на своїй сторінці в соціальній мережі.
Також раніше повідомлялося, що колишній суперник Василя Ломаченка Хосе Педраса висловився про бій українського боксера з Теофімо Лопесом.
Зокрема, він не погодився з рішенням суддів, які віддали перемогу Теофімо Лопесу в бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.
Нагадаємо, названо суперника Ломаченка після перемоги над Лопесом.
Як повідомляла Politeka, батько Лопеса зробив цинічну заяву про Ломаченка.
Також Politeka писала, що знайшовся боксер, який поб'є Ломаченка.