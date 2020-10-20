Українського боксера Василя Ломаченка назвали православним братом і запросили до Росії

Зокрема, генеральний секретар Федерації боксу Росії (ФБР) Умар Кремльов звернувся на своїй сторінці в Instagram до тих, хто критикує Василя Ломаченка після сенсаційної поразки в бою з Теофімо Лопесом.

Росіянин згадав досягнення українського спортсмена в боксі і заявив, що він не заслуговує такого ставлення до себе. Генсек ФБР також запросив українця в РФ, пообіцявши влаштувати йому теплий прийом.

"Він - гордість для всієї боксерської спільноти! Це дворазовий олімпійський чемпіон, він назавжди вписав своє ім'я в історію боксу. Вважаю, бій був спірний, перемогу віддали Лопесу, але це не означає, що Василя потрібно за це ображати і критикувати, ніхто не має на це права. Коли Василь вигравав, всім був потрібен, а зараз програв, і всі відвернулися. Недобре це. Запрошую Василя в Росію, завжди зустрінемо нашого православного брата хлібом-сіллю",- написав Кремльов на своїй сторінці в соціальній мережі.

Також раніше повідомлялося, що колишній суперник Василя Ломаченка Хосе Педраса висловився про бій українського боксера з Теофімо Лопесом.

Зокрема, він не погодився з рішенням суддів, які віддали перемогу Теофімо Лопесу в бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Нагадаємо, названо суперника Ломаченка після перемоги над Лопесом.

Як повідомляла Politeka, батько Лопеса зробив цинічну заяву про Ломаченка.

Також Politeka писала, що знайшовся боксер, який поб'є Ломаченка.