У польському місті Варшава на Національному стадіоні, який побудували в рамках підготовки до Євро-2012, облаштують перший польовий госпіталь для хворих на китайський вірус

Одночасно в ньому можна буде розмістити 500 хворих, передає видання Onet.

За інформацією ресурсу, лікарня розміститься в конференц-залах стадіону. З часом місткість може бути збільшена до 1000 ліжок, що є максимумом.

Будівельні роботи по переобладнанню вже почалися.

У коментарі журналістам представник уряду Петр Мюллер розповів, що за останні кілька місяців у Польщі визначили місця для розгортання лікарень. До цього переліку потрапили й об'єкти спортивної інфраструктури.

Така ситуація склалася в Польщі через стрімке зростання кількості хворих китайським вірусом. Оскільки місць в лікарнях для всіх заражених не вистачило, владі довелося вдатися до крайніх заходів і розгорнути госпіталі в більш-менш підходящих для цього місцях.

В першу чергу прийматимуть на лікування людей у важкому стані, яким без допомоги медиків не обійтися.

Станом на 21 жовтня Польща встановила абсолютний рекорд за кількістю заражень за добу. Вірус підтвердили у 10040 осіб. Всього з початку пандемії на коронавірус захворіли 202 579 громадян, 3 851 хворих померли, в тому числі 130 осіб – за останню добу.

Раніше ми писали про те, що що в Києві за один день дві людини, які хворіли коронавірусом, наклали на себе руки. Так, в Оболонському районі столиці чоловік з COVID-19 наклав на себе руки, вистрибнувши з вікна медустанови. Трагедія сталася в міській клінічній лікарні №8. Також 60-річна жінка викинулася у вікно четвертого поверху. Вона померла від отриманих травм наступного дня в реанімації.

Нагадаэмо, житель "ЛНР" розповів про сотні жертв вірусу в окупації.

Як повідомляла Politeka, губернатор Кучер проговорився про перетворення ОСК "Металіст" на госпіталь.

Також Politeka писала, що у ВООЗ розкрили терміни масштабної вакцинації.