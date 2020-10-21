Донецький "Шахтар" розпочав свій єврокубковий сезон гостьовим поєдинком проти мадридського Реала

Як відомо, гра пройшла в рамках групового етапу Ліги чемпіонів. Як передає "ВВС. Україна", український клуб здобув сенсаційну перемогу з рахунком 3:2, обігравши таким чином чемпіона Іспанії мадридський "Реал".

Відзначається, що "Шахтар" забив всі три голи в першому таймі. Легіонери Тете і Манор Соломон забили м'яч у ворота супротивників, а третій гол у власні ворота забив гравець «Реала» Рафаель Варан.

Незважаючи на те, що рахунок після першого тайму був розгромним, у другій частині гри мадридці перехопили ініціативу і змогли забити два м'ячі у ворота гірників. Голи забили Лука Модріч і Вінісіус Жуніор. Іспанці намагалися зрівняти рахунок, атакуючи "Шахтар" до самого кінця гри, але гірники зуміли стримати натиск чемпіонів і здобути перемогу в цій важливій грі. Завдяки перемозі "Шахтар" потрапив до групи В.

Варто відзначити, що на останніх секундах «Реал» забив третій гол, але суддя не зарахував його через положення поза грою.

Відомо, що наступний матч "Шахтаря" відбудеться 27 жовтня в Києві. Команда зіграє проти "Інтера".

Додамо, що напередодні перший матч у групі Ліги чемпіонів київське "Динамо" програло "Ювентусу" з рахунком 2-0.

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