Донецький "Шахтар" розпочав свій єврокубковий сезон гостьовим поєдинком проти мадридського Реала
Як відомо, гра пройшла в рамках групового етапу Ліги чемпіонів. Як передає "ВВС. Україна", український клуб здобув сенсаційну перемогу з рахунком 3:2, обігравши таким чином чемпіона Іспанії мадридський "Реал".
Відзначається, що "Шахтар" забив всі три голи в першому таймі. Легіонери Тете і Манор Соломон забили м'яч у ворота супротивників, а третій гол у власні ворота забив гравець «Реала» Рафаель Варан.
Незважаючи на те, що рахунок після першого тайму був розгромним, у другій частині гри мадридці перехопили ініціативу і змогли забити два м'ячі у ворота гірників. Голи забили Лука Модріч і Вінісіус Жуніор. Іспанці намагалися зрівняти рахунок, атакуючи "Шахтар" до самого кінця гри, але гірники зуміли стримати натиск чемпіонів і здобути перемогу в цій важливій грі. Завдяки перемозі "Шахтар" потрапив до групи В.
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Варто відзначити, що на останніх секундах «Реал» забив третій гол, але суддя не зарахував його через положення поза грою.
Відомо, що наступний матч "Шахтаря" відбудеться 27 жовтня в Києві. Команда зіграє проти "Інтера".
Додамо, що напередодні перший матч у групі Ліги чемпіонів київське "Динамо" програло "Ювентусу" з рахунком 2-0.
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