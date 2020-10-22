Через рік після загибелі...

У Інни Соболєвої, яка майже рік тому втратила дитину, народився син

Про це повідомляє Politeka з посиланням на публікацію жінки у соцмережі.

Так, у Соболєвої народився син після того, як її трирічна дитина загинула в результаті обістрілу авто.

Жінка впевнена, що таким чином її син "повернувся" до неї.

"Синочку, ти до нас сьогодні повернувся", - підписала вона знімок з пологового будинку.

Як відомо, 1 грудня 2019 року в центрі Києва обстріляли автомобіль, в салоні якого знаходилася сім'я Інни Соболєвої. Куля потрапила в трирічного хлопчика - її сина, який помер по дорозі в лікарню. Під час трагедії дружина з чоловіком В'ячеславом сиділи на передніх кріслах авто. Дитина стояла по центру позаду, між сидіннями.

"Коли ми зупинилися на світлофорі, чоловік нахилився за роутером. І в цей момент стався хлопок. Якби чоловік не нахилився, куля потрапила б в нього", - розповіла Соболєва.

Напередодні трагедії сім'я обідала в кафе, і трирічний хлопчик бавився з розмальовками, де була зображена ракета.

"Він мені сказав: "Мамо, я полечу на цій ракеті!". І він полетів..." - пригадала жінка.

Відомо, що сина назвали Сашком, як і трагічно загиблого малюка.

Більш того, Ірина Соболєва народила хлопчика 21 жовтня, а вбитий Сашко з'явився на світ у родині 21 липня.

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